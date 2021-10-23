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Adil Gevrek: 'Hocamız iki maçında da galibiyet aldı'

#Yeni Malatyaspor#Adil Gevrek#Süper Lig
Adil Gevrek: Hocamız iki maçında da galibiyet aldı

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'de Altay'ı 2-1 yendikleri maçta aldıkları 3 puanın önemli olduğunu belirtti.

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Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gevrek, maç boyunca takımı destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Karşılaşmada iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Gevrek, "Üç puan almak önemliydi. Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3 puan aldık. Bu maçın kazanılması önemliydi, deplasmanda kazandığımız maçı burada 3 puanla taçlandırdık. İyi bir yoldayız, iyi bir takımımız var. "diye konuştu.

Beş hafta kazanamayan bir takımın taraftarının önünde önemli bir galibiyet aldığına dikkati çeken Gevrek, şunları kaydetti:

"Herkesi tebrik ediyorum, çıkışımız devam edecek. Hocamız iki maçında da galibiyet aldı, artık önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakacağız. Maç maç gidiyoruz, 5 maç üst üste kaybettik, hakikaten biraz kredimizi tükettik. Çok şükür iki maç üst üste kazanarak hem moral hem de konum anlamında iyi bir yere geldik. Maraton uzun. Önümüzdeki Kasımpaşa maçını deplasmanda kaybetmeyeceğiz, oradan puan ve puanlarla dönmek istiyoruz."

Stattaki taraftar sayılarının yavaş yavaş artmaya başladığını belirten Gevrek, "Bilet fiyatlarını Anadolu takımlarının ortalamasını alarak belirledik, en ucuz biziz. Bilet fiyatlarıyla alakalı taraftarımızın talebi varsa değerlendiririz. Maçı bugün kazandık ama taraftarın desteğiyle kazandık. Taraftarın takıma destek olarak sahip çıkması çok önemli, bugün burada yaşadık. Bundan sonraki maçlarımıza da taraftarımızı davet ediyoruz. Bu stadı doldurarak oynamak istiyoruz. Hafta içi olmasına rağmen gelen taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

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#Yeni Malatyaspor#Adil Gevrek#Süper Lig

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