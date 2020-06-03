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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Mesut Özil'e büyük şok!

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Mesut Özil'e büyük şok!
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Arsenal'daki geleceği tartışma konusu olan, Fenerbahçeli taraftarların yolunu gözlediği Mesut Özil'e kötü haber geldi. Türk asıllı Alman futbolcunun en önemli sponsorlarından biri olan Adidas'ın Mesut'la sözleşme yenilemeyeceği belirtildi.

Spor Arena Dış Haberler | Her transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil'in en önemli sponsorlarından biri olan Adidas'tan kötü haber geldi.

Bild'in haberine göre; Adidas'ın Mesut Özil'le sözleşme yenilemeyeceği ve Türk asıllı Alman futbolcunun yılda 3.5 milyon Euro'nun üzerinde bir  gelir kaybedeceği belirtildi.

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Ünlü spor giyim markasının bu kararı almasında Mesut Özil'in corona virüs salgını sırasında Arsenal'ın maaş indirimini kabul etmemesi ve imajlarını kötü etkilediği vurgulandı.

Mesut Özile büyük şok

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