Adidas’tan Cyberpunk 2077 ayakkabıları

Adidas, CD Projekt Red’in çıkış tarihi sürekli ertelenen oyunu Cyberpunk 2077 temalı spor ayakkabısı tasarımları üzerinde çalıştığını açıkladı. CDPR İş Geliştirme direktörü Rafal Jaki’nin açıklamasına göre bu gün satışa giren ayakkabılar sadece Asya pazarında yer alacak. Yanında Cyberpunk logosu bulunduran X9000L4 modeli ayakkabı, farklı renk seçenekleriyle satışta olacak. Herhangi bir erteleme olmaması durumunda oyunun 10 Aralık’ta Xbox One, Xbob Series X ve Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia ve PC’ye çıkması bekleniyor.

Gri ve siyah renk seçenekleri yanında leopar desenlisi bulunan ayakkabıların kırmızı, türkuaz, altın rengi, mor ve gümüş rengi gibi detayları oyunun fütürist havasını katıyor.