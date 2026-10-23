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Adi Hütter'den dikkat çeken Can Uzun açıklaması: 'Yoluna taş koyabilir'

Güncelleme Tarihi:

#Can Uzun#Frankfurt#Bundesliga
Adi Hütterden dikkat çeken Can Uzun açıklaması: Yoluna taş koyabilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 18:11

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, milli futbolcu Can Uzun hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bu sezon Bundesliga'da 5 maçta 414 dakika sahada kalan ve 2 gol atan Can Uzun'a hocasından uyarı geldi.

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YOLUNA TAŞ KOYABİLİR

Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, "Can Uzun, çok yetenekli bir oyuncu ama aynı zamanda takımın bir parçası. Futbolun bir takım sporu olduğunu ve yeteneklerini bu yapı içinde kullanması gerektiğini ne kadar çabuk anlarsa, o kadar büyük bir kariyere sahip olur. Aksi takdirde, kendi yoluna taş koyabilir" şeklinde konuştu.

Adi Hütterden dikkat çeken Can Uzun açıklaması: Yoluna taş koyabilir

DÜZENLİ SAHAYA YANSITMALI

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İstikrara dikkat çeken Hütter, "Hem antrenmanlarda hem de maçlarda yeteneğini düzenli olarak sahaya yansıtmalı" ifadelerini kullandı.

Adi Hütter son olarak "Herkes yeniden ilk 11'e girmek için üzerine düşeni yapabilir. Benim için belirleyici olan, geride kalan oyuncuların antrenmanlarda gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını görmek. Onunla bu konuda daha önce birçok kez konuştum. Burada ona destek olmak için bulunuyorum ama aynı zamanda futbolun iki yönü olduğunu ve bunun bir takım sporu olduğunu anlamasını sağlamak istiyorum" dedi.

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#Can Uzun#Frankfurt#Bundesliga

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