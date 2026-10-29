Adi Hütter'den Can Uzun sözleri: 'Yeterli değil!'

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Eintracht Frankfurt'un Hamburg'u 3-1 mağlup ederek kupada tur atladığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Can Uzun, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.

Son iki maçta yedek kulübesinde kalan milli futbolcu, iki golün hazırlığında rol oynadı. Mücadelede 13,5 kilometre koşarak sahanın en çok mesafe kat eden oyuncusu olan Can Uzun'un bir şutu da direkten döndü.

Teknik direktör Adi Hütter, "Öncekinden farklı bir Can Uzun gördüm. Takım için oynama konusundaki istekliliğini çok net bir şekilde gördüm. Onun sıra dışı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ancak benim için tek başına bu yeterli değil. Bugün takım için mücadele edebileceğini gösterdi. Bu çok hoşuma gitti.” dedi.

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Mario Götze ise “Can iyi bir maç çıkardı. Orta sahadaki oyuncular olarak bize çok yardımcı oldu. Ayrıca sık sık topla buluştu, pozisyonları çözdü ve golün asistini yaptı. Bugün takım olarak bizim için neyin önemli olduğunu gördük. Mücadele etti, önde baskı yaptı ve geri koştu. Bunlar bizim için çok değerli.” ifadelerini kullandı.