Adı Galatasaray ile anılıyordu! İmzayı attı...

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Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica ile olan kiralık sözleşmesini fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle sonlandıran ve bonservisi İngiliz takımı Manchester City’de bulunan 23 yaşındaki Issa Kabore, Alman temsilcisi Werder Bremen’e kiralandı.

GALATASARAY'DA İSTİYORDU

Burkina Fasolu futbolcunun adı Süper Lig'den de birçok takımla anılıyordu. Africa Top Sports'un haberine göre; sağ bek bölgesine hamle yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi Manchester City'de olan Issa Kabore'yi yakın takibe aldığı aktarılmıştı.

KARİYERİ

2020 yılında Manchester City’e transfer olan Kabore, sırasıyla Mechelen, Troyes, Marsilya, Luton Town ve Benfica'da kiralık olarak top koşturdu. Issa Kabore, Burkina Faso Milli Takımı'nda Afrika Uluslar Kupası ve Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere toplamda çıktığı 32 maçta 1 gol, 12 asistlik performans sergiledi.