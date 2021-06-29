Adı Fenerbahçe ile de anılan Joachim Löw, EURO 2020'deki İngiltere - Almanya maçında fena yakalandı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere'ye 2-0 kaybederek turnuvaya veda eden Almanya'da son maçına çıkan Teknik Direktör Joachim Löw, enteresan hareketlerine devam etti.

2014 Dünya Kupası'nda burnunu karıştırırken yakalanan ve o görüntüleri hala unutulmayan Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, EURO 2016'da da benzer hareketlerde bulunmuş ve uzun süre konuşulmuştu.

Burun karıştırma olayını EURO 2016'da farklı bir boyuta taşıyan Löw, Almanya'nın ilk maçı olan Ukrayna karşısında bu kez elini pantolonunun içine sokarken yakalanmıştı.

Alman teknik adamın bu hareketleri turnuva boyunca konuşulurken "O an maça konsantre olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Bununla ilgili önlem alacağım" diyerek kendini savunmuştu.

Aynı hareketleri 2018 Dünya Kupası'nda da yapan Joachim Löw, izleyenlerin midesini bulandırdığı gerekçesiyle tepki toplarken EURO 2020'deki İngiltere maçında yine elini burnuna götürdü.

Büyük heyecana sahne olan ve izleyenlerin hop oturup hop kalktığı maçı stres içinde takip eden 61 yaşındaki teknik adam, elini burnuna götürürken o anlar kameraya yansıdı.

Elini burnunu götüren Löw, kameralara yakalanırken o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

15 YILLIK MACERA SON BULDU

Almanya Milli Takımı'nda 2006 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Löw, yolun sonuna geldi. Alman hoca EURO 2020 sonrası takımdan ayrılacağını açıklarken yerine geçen isim ise Bayern'in eski hocası Hansi Flick olacak.

JOACHİM LÖW'ÜN ALMANYA KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

2006 yılında göreve başlayan Joachim Löw, Almanya ile önemli başarılara imza attı.

İlk büyük turnuvasına 2008'de katılan deneyimli teknik adam, EURO 2008'de yarı finalde Türkiye'yi eleyerek takımını finale taşıdı ancak finalde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak kupaya uzanamadı.

2010'da Almanya ile ilk dünya kupasına katılan 61 yaşındaki çalıştırıcı, Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada yarı finalde yine İspanya'ya 1-0 kaybetti ve Dünya Kupası'nı üçüncü bitirdi.

2014'TE DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

2014 Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i 1-0 deviren Löw'ün Almanya'sı, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Sarı lacivertliler yeni teknik direktörünü henüz açıklanmazken Joachim Löw'le anılmış ancak Alman teknik adam bir süre dinlenmek istediğini belirtmişti.