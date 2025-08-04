Adı Fenerbahçe ile anılan Son Heung-min'in yeni durağı belli oldu!

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Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son'in yeni takımı belli oldu.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Newcastle United'la 1-1 sona eren hazırlık maçının 65. dakikasında yerini Mohammed Kudus'e bırakan Güney Koreli, Londra ekibine gözyaşları içinde veda etmişti.

Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güney Koreli yıldız, kulübüne veda ederken ağlayacağını hiç düşünmediğini belirterek "Açıkçası, bu kadar çok zaman geçirdiğim bir takımdan ayrılmak kolay değil ve tüm bu oyunculardan gelenleri duymak beni çok duygulandırdı. Bu maçta oynarken gerçekten çok mutluydum. Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve rakiplerim sayesinde unutulmaz bir gün geçirdim. O kadar mutluyum ki bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum," ifadelerini kullandı.

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TOTTENHAM KARİYERİ

33 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında transfer olduğu İngiliz takımında 454 maçta görev alırken, 173 gol ve 101 asistlik performans sergiledi. Güney Koreli yıldız, Tottenham'la geçen sezon Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırdı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Son Heung-min'in yeni adresi MLS ekiplerinden Los Angles oldu.

Haberin detaylarında Güney Koreli yıldız oyuncunun MLS takımından yıllık 15 milyon euro'nun üzerinde bir maaş alacağı belirtildi.