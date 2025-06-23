Adı Fenerbahçe ile anılan Jonathan David için beklenmedik gelişme!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen Jonathan David için İtalyan basınından sürpriz bir iddia öne sürüldü.

ANLAŞTI İDDİASI

La Gazzetta dello Sport Muhabiri Giovanni Albanese'nin haberine göre; Juventus ile Jonathan David, anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında ise Kanadalı santrforun, İtalyan devinden senelik 6+2 milyon Euro maaş kazanacağı belirtildi.

DAVID'İN RAKAMLARI

Fransız ekibi Lille formasını terleten yıldız golcü, geride kalan sezonda 49 maçta forma giydi ve 25 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.