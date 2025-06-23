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Adı Fenerbahçe ile anılan Jonathan David için beklenmedik gelişme!

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#Fenerbahçe#Jonathan David#Juventus
Adı Fenerbahçe ile anılan Jonathan David için beklenmedik gelişme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 21:56

Bir süredir transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Jonathan David için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen Jonathan David için İtalyan basınından sürpriz bir iddia öne sürüldü.

ANLAŞTI İDDİASI

La Gazzetta dello Sport Muhabiri Giovanni Albanese'nin haberine göre; Juventus ile Jonathan David, anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında ise Kanadalı santrforun, İtalyan devinden senelik 6+2 milyon Euro maaş kazanacağı belirtildi.

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DAVID'İN RAKAMLARI

Fransız ekibi Lille formasını terleten yıldız golcü, geride kalan sezonda 49 maçta forma giydi ve 25 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Fenerbahçe#Jonathan David#Juventus

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