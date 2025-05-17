Adı Fenerbahçe ile anılan Emiliano Martinez'den maç sonu 'veda' gözyaşları!

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Aston Villa, Premier Ligi'in 37. haftasında sahasında Tottenham'ı ağırladı.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Aston Villa'ya üç puanı getiren golleri, 59. dakikada Konsa Ngoyo ve 73. dakikada Boubacar Kamara kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 66 yaparak 5. sıraya yerleşen Unai Emery'nin öğrencileri, Şampiyonlar Ligi yolunda çok kritik bir galibiyet elde etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Maçın son düdüğüyle birlikte ise Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, taraftarlarını selamlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

"BU BİR VEDAYDI"

Maçın akabinde Sky Sports yorumcularından ve eski futbolcu Roy Keane, Martinez'in duygu dolu anları için "Onlar için büyük bir kayıp olacak" sözlerini sarf etti. Yine aynı şekilde Sky yorumcusu Jamie Redknapp ise "Bu kesinlikle bir vedaydı" dedi.

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FENERBAHÇE İÇİN YAZILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise FIFA tarafından 2 kez yılın kalecisi seçilen Emiliano Martinez'in yaz transfer dönemi için Livakovic'in ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayan Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan ve MLS takımlarının Arjantinli kaleciyi takipte olduğu öne sürülüyor.

DÜNYA KUPASINA DAMGA VURMUŞTU

Aston Villa'da 5. sezonunu geçiren 32 yaşındaki file bekçisi bu sezon takımıyla 52 maça çıktı ve 15 maçta kalesini gole kapattı. Son Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin’in kalesini koruyan Emiliano Martinez, dev turnuvaya sergilediği performansla damga vurmuştu.