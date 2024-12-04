Adı Fenerbahçe ile anılan Dalic'in yeni adresi belli oldu!

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Zlatko Dalic'in başarısız geçen EURO 2024 macerasından sonra Hırvatistan'ın teknik direktörlüğünü bırakacağı konuşuluyordu.

58 yaşındaki teknik adam söylentilerin aksine kırmızı - beyazlılardaki görevine devam ederken Katar basınında tecrübeli çalıştırıcı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

KATAR MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇİYOR

Raya gazetesinin haberine göre Katar Futbol Federasyonu, Zlatko Dalic ile milli takım teknik direktörlüğü için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın önümüzdeki saatlerde resmi olarak bildirileceğini bildiren gazete, Hırvat teknik adamın aynı zamanda Al - Annabi kulübünün sportif direktörü olacağını da öne sürdü.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILMIŞTI

Katar Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen Zlatko Dalic'in ismi 2021/2022 sezonununda Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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Deneyimli çalıştırıcı kendisine hakkındaki Fenerbahçe iddialarını kesin bir dille reddetmiş ve sarı - lacivertliler Vitor Pereira'yı teknik direktörlük görevine getirmişti.

HIRVATİSTAN İLE DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

7 Ekim 2017 tarihinden beri Hırvatistan'ı çalıştıran 58 yaşındaki çalıştırıcı, Damalılar ile birlikte 2018 Dünya Kupası'nda ikinci oldu.

Kırmızı - beyazlıların başında 93 maça çıkan Dalic, maç başına 1.82 puan ortalaması yakaladı.