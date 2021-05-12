Adı Barcelona ile anılan Xavi, 2 yıl daha Al Sadd'da

Futbolculuk kariyerini 2019 yılında sonlandırdıktan sonra Al Sadd'da teknik direktörlüğe başlayan İspanyol teknik adam, Katar ekibiyle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Teknik direktörlük kariyerinin başlarında İspanyol devi Barcelona'dan aldığı teklifi reddeden 41 yaşındaki çalıştırıcının ismi yine Katalan ekibiyle anılıyordu.

Futbolculuğu döneminde Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, futbolu bıraktığı El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza atmıştı.

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