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GeriFutbol Adı Barcelona ile anılan Xavi, 2 yıl daha Al Sadd'da
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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2021 - 22:55 | Son Güncelleme:

Adı Barcelona ile anılan Xavi, 2 yıl daha Al Sadd'da

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Adı Barcelona ile anılan Xavi, 2 yıl daha Al Sadd'da

Katar Ligi takımlarından Al Sadd, teknik direktörleri Xavi ile 2023 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

Futbolculuk kariyerini 2019 yılında sonlandırdıktan sonra Al Sadd'da teknik direktörlüğe başlayan İspanyol teknik adam, Katar ekibiyle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Teknik direktörlük kariyerinin başlarında İspanyol devi Barcelona'dan aldığı teklifi reddeden 41 yaşındaki çalıştırıcının ismi yine Katalan ekibiyle anılıyordu.

Futbolculuğu döneminde Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, futbolu bıraktığı El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza atmıştı.

Adı Barcelona ile anılan Xavi, 2 yıl daha Al Saddda

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