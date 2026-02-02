×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Ademola Lookman, resmen Atletico Madrid'de!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Lookman#Atletico Madrid
Ademola Lookman, resmen Atletico Madridde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 21:06

Atletico Madrid, Ademola Lookman'ı kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, İtalya Serie A takımlarından Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı transfer etti.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Nijeryalı oyuncuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını belirtilerek, "28 yaşında, çok yönlü ve dinamik bir sağ ayaklı oyuncu olan bu isim, hem ikinci forvet hem de kanat oyuncusu olarak her iki tarafta da oynayabiliyor; içeriye doğru kat ederek veya doğal pozisyonunda kalarak hızını ve top sürme yeteneğini en iyi şekilde kullanıyor." ifadesine yer verildi.

Kariyerinde Charlton, Everton, Leipzig, Fulham, Leicester City ve Atalanta forması giyen Lookman, 2023/24 sezonunda Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazandı.

İspanyol basınına göre, Atletico Madrid bu transfer için İtalyan ekibine 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Lookman#Atletico Madrid

BAKMADAN GEÇME!