Ademola Lookman, Galatasaray'a haber gönderdi! İstediği maaş ortaya çıktı

Haberin Devamı

Galatasaray’ın transfer işlerini yürüten Abdullah Kavukcu, önceki gün çalışmalardaki son durumla ilgili gelen bir soruya, “Bize haber gönderen çok değerli oyuncular var. Gereğini yapacağız” cevabını vermişti.

Kavukcu’nun ismini vermediği oyuncunun Lookman olduğu kısa sürede öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun, hocasıyla yaşadığı tartışma sonrası Osimhen vasıtasıyla Cim Bom’a mesaj gönderdiği belirlendi.

9 MİLYON EURO MAAŞ ÜZERİNDEN MUTABAKAT SAĞLANDI

Atalanta’da her ne kadar hoca değişimi yaşanmış olsa da Ademola Lookman’ın kararı değişmedi. Galatasaray da Nijeryalı yıldızı kadrosuna katabilmek için kolları sıvadı. Ancak Sarı-Kırmızılı kulübün hedefi, oyuncunun maliyetini mümkün olduğu kadar düşürmek.

Haberin Devamı

Tarafların yıllık 9 milyon Euro maaş üzerinden mutabakat sağladığı öğrenilirken, bonservis konusunda Atalanta ile sıkı bir pazarlık sürecinin başlatılacağı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Atalanta'da 4. sezonunu geçiren 28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, forma giydiği 128 resmi maçta 53 gol atıp 25 de asist üretti.

1,5 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak tahmin edilen Ademola Lookman'ın Atalanta ile 1,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.