Adem Ljajic'ten 'mesajlı' gol sevinci!
Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın 2. golünü atan Adem Ljajic'in gol sevinci olay oldu.
Maçın 88. dakikasında müthiş bir golle takımını 2-0 öne geçiren Adem Ljajic, gol sonrası ilk olarak elleriyle 'konuşma' hareketi yaptı ardından 'kulaklarını kapatma' hareketi yaparak taraftara mesaj verdi.
Adem Ljajic'in bu hareketini daha önce Oğuzhan Özyakup yapmıştı.
Öte yandan maçın son düdüğünün ardından Adem Ljajic koşarak soyunma odasının yolunu tuttu.
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