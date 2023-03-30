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Adem Ljajic'ten 'kadro dışı' yorumu: 'Anlam veremedim'

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#Beşiktaş#Ljajic#Süper Lig
Adem Ljajicten kadro dışı yorumu: Anlam veremedim
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 20:12

Fatih Karagümrük'ün Sırp futbolcusu Adem Ljajic, Beşiktaş'ta günleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ta 2019-2022 yılları arası forma giyen ve kadro dışı kaldıktan sonra Fatih Karagümrük'e imza atan Adem Ljajic, TRT Spor'a konuştu.

İşte Adem Ljajic'in sözleri;

Şenol Hocayla iyi bir ilişkimiz vardı. Bana özgürlüğü verdi ve ben de kendimi daha rahat kanıtlayabildim. Abdullah Hoca ile de iyi bir performansım oldu. O da iyiydi ama Şenol Güneş ile ilişkim daha farklıydı. Şenol Hoca ile daha rahattım. Sadece bireysel anlamda değil, takımda da düşüş yaşadı. Ama şampiyon olduğumuz sezonda verdiğim katkılardan dolayı kendimden memnunum

ANLAMSIZ BİR ŞEKİLDE KADRO DIŞI KALDIM

Zor bir dönem geçiriyordum. Bir sene önce Beşiktaş'ta anlamsız bir şekilde kadro dışı bırakıldım. Karagümrük'e transferimde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum

KİMSEYLE PROBLEMİM YOKTU

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Bir mesaj geldi takım menajerimizden. Kadroda olmayacağımı söylediler. Ben de şoke oldum. Beşiktaş'ı ve taraftarı seviyordum. Kimseyle bir problemim yoktu. Anlam veremedim. Kadro dışı kaldığımız dönemde çok iyi davranılmadı bize. Bunun nedeniyle ilgili net bir cevap alamadım

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#Beşiktaş#Ljajic#Süper Lig

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