Adem Ljajic'in geri dönüşünün sırrı: Zubejda Buba Beckovic

Sırp yıldız eski kız arkadaşı Sofija Milosevic ile ayrıldıktan sonra uzun süre depresyona girdi. Futbola bir türlü odaklanamadı ve büyük performans düşüklüğü yaşamıştı.

GÖZTEPE MAÇINDA DÖKTÜRDÜ



Göztepe maçında 1 gol atan ve döktüren Ljajic'teki değişimin sırrı yeni sevgilisi. Yeni yenge Zubejda Buba Beckovic ile mükemmel bir uyum yakalayan Ljajic sahada da döktürüyor.

219 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI



20 Haziran 2020 tarihinden sonraki ilk golünü atan Sırp futbolcu Adem Ljajic, geçen sezon 29 maçta 7 gol 7 asist üretmişti. Ljajic, 219 gün aradan sonra ilk kez de gol atmış oldu.

SERGEN YALÇIN: LJAJIC YENİ TRANSFER

Göztepe maçının ardından konuşan Sergen Yalçın da Ljajic'in yükselen performansına dikkat çekerek Sırp futbolcuyu yeni transfer olarak değerlendirdi. (Takvim)

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