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GeriFutbol Adem Ljajic'in geri dönüşünün sırrı: Zubejda Buba Beckovic
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Adem Ljajic'in geri dönüşünün sırrı: Zubejda Buba Beckovic

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Adem Ljajic'in geri dönüşünün sırrı: Zubejda Buba Beckovic
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Beşiktaş'ta uzun süre forma giyemeyen yıldız oyuncu Adem Ljajic'in geri dönüşü çok konuşuldu! Luka Jovic ile nişanlanan eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutmakta zorlanan Ljajic, yeni bir ilişkiye başladıktan sonra performansı da arttı.

Sırp yıldız eski kız arkadaşı Sofija Milosevic ile ayrıldıktan sonra uzun süre depresyona girdi. Futbola bir türlü odaklanamadı ve büyük performans düşüklüğü yaşamıştı.

GÖZTEPE MAÇINDA DÖKTÜRDÜ

Göztepe maçında 1 gol atan ve döktüren Ljajic'teki değişimin sırrı yeni sevgilisi. Yeni yenge Zubejda Buba Beckovic ile mükemmel bir uyum yakalayan Ljajic sahada da döktürüyor.

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219 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI

20 Haziran 2020 tarihinden sonraki ilk golünü atan Sırp futbolcu Adem Ljajic, geçen sezon 29 maçta 7 gol 7 asist üretmişti. Ljajic, 219 gün aradan sonra ilk kez de gol atmış oldu.

SERGEN YALÇIN: LJAJIC YENİ TRANSFER

Göztepe maçının ardından konuşan Sergen Yalçın da Ljajic'in yükselen performansına dikkat çekerek Sırp futbolcuyu yeni transfer olarak değerlendirdi. (Takvim)

 

Adem Ljajicin geri dönüşünün sırrı: Zubejda Buba Beckovic

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