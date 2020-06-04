Adem Ljajic: 'Sergen hocadan çalacağım şeyler var'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, teknik direktör Sergen Yalçın’la çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu ve ondan öğreneceği çok şeyler olduğunu söyledi. Futbolculuğunda üst düzey bir yetenek olan Yalçın’ın antrenmanlarda kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade eden Ljajic, “Sergen Yalçın büyük bir oyuncuydu. Daha iyi olmamız için futbolculuk deneyimlerini bizlere aktarıyor. Antrenmanlarda bizlerden talepleri oluyor, benim üstüme düşen görev pozisyona girmek pozisyon oluşturmak ve takım arkadaşlarıma servis yapmak. Bu sorumluluğumun farkındayım ve elimden gelenin en iyisi yapıyorum” dedi.

Sergen Yalçın'la aramızda bir fark var

Ljajic, Sergen Yalçın’ın özellikle frikik atışlarında çok başarılı olduğunun hatırlatılması üzerine, “Evet görüntülerini izledim. Sergen hocanın frikik konusunda yeteneği ortada ama aramızda bir fark var; O solaktı ben sağ ayaklıyım. Kesinlikle kendisinden öğreneceğim hatta kopyalayacak, çalacak şeylerim olduğunu düşünüyorum. Frikik konusunda kendisinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum” diye konuştu. 12 Haziran’da yeniden başlayacak maçlara sıkı bir tempoda hazırlandıklarını belirten Ljajic, “Antrenmanlar yüksek tempoda ve yorucu geçiyor ama şu anda olması gereken de bu çünkü maçların başlamasına 10 gün kaldı” dedi.

Bekleneni veremedim ama kötü de değilim

Adem Ljajic, iki sezondur forma giydiği Beşiktaş’taki performansını nasıl değerlendirdiği sorunu şöyle yanıtladı: “Beşiktaş’a geldiğim ilk sene performansımdan memnundum ve benden beklentilerin farkındayım. Bu sezon genel olarak beklentileri karşılayamadığımın farkındayım ancak şöyle de bir şey var; ben gerektiğinde özeleştiri yapıp sorgulayan biriyim ve kendimden çok daha fazlasını bekliyorum. Bu sezonun özelinde performansımdan kendim de tatmin olmadım. Ufak tefek sakatlıklarım oldu ve bu sebeple yüzde yüz fizik olarak kendimi bulamadım. Ancak çok da kötü olduğumu da düşünmüyorum. Umarım bundan sonra performansımı yükseltirim. Kendim de bunu içten arzu ediyorum.”

Seyirci varmış gibi oynayıp kazanmalıyız

Ljajic, “Şampiyonluk şansınız var. Kalan 8 maçta ligi nerede tamamlayacağınızı düşünüyorsun?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Beşiktaş gibi takımların hedefi her zaman bitirebileceği yerin en üstünde bitirmektir. Lige baktığımız zaman hâlâ şansımız var ve denemek istiyoruz. Maç maç bakmak lazım. Çıkacağız ve hepsini kazanmaya çalışacağız”. Maçların seyircisiz oynanmasına da değinen Sırp futbolcu, “Seyirci futbolun en güzel faktörlerinden biri. Deplasmanda bile oynasanız rakip takım seyircisi bile sizi motive edebilir. Şu an seyircisiz oynamaya katlanmak zorundayız. Kafa yapısı olarak buna hazırlanmamız lazım ve hazırlanıyoruz. Seyirci var gibi konsantre olacağız ve elimizden geleni yapacağız."

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