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Adem Ljajic resmen Fatih Karagümrük'te! İşte sözleşme detayı...

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#Ljajic#Beşiktaş#Karagümrük
Adem Ljajic resmen Fatih Karagümrükte İşte sözleşme detayı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 17:16

Vavacars Fatih Karagümrük, Sırp orta saha Adem Ljajic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta kalan Sırp orta saha Adem Ljajic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vavacars Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle;

"30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

2018'de kiralık olarak, 2019'da bonservisiyle Torino'dan Beşiktaş'a gelen Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımda geçtiğimiz sezon herhangi bir maçta forma giymedi.

Ljajic son resmi maçına 11 Mayıs 2021'de Fatih Karagümrük'e karşı çıkmıştı. Beşiktaş'ta son yılında kadro dışı kalan ve senelik 4 milyon Euro kazanan Adem Ljajic, başka takıma gitmek yerine kulüpte kalmaya devam etmişti.

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#Ljajic#Beşiktaş#Karagümrük

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