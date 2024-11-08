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Adem Ljajic basketbolcu oluyor

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#Futbol#Basketbol#Adem Ljajic
Adem Ljajic basketbolcu oluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 07:00

Novi Pazar’da oynayan ünlü futbolcu iki branşı bir arada götürecek.

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Beşiktaş’ın eski yıldızı Adem Ljajic’in Novi Pazar basketbol takımıyla birlikte parkeye çıkacağı duyuruldu. 33 yaşındaki oyuncu Novi Pazar’da hem futbol hem de basketbol takımlarında forma giyecek.

Büyük bir basketbol tutkunu olduğu belirtilen Sırp oyuncunun 1. Erkekler Bölgesel Batı B Ligi’nde parkeye çıkacağı kaydedildi. Beşiktaş’ın yanı sıra Fiorentina, Roma, Torino gibi kulüplerde oynayan Adem Ljajic bu sezon Novi Pazar’da çıktığı 14 karşılaşmada 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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#Futbol#Basketbol#Adem Ljajic

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