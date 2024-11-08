Adem Ljajic basketbolcu oluyor

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Beşiktaş’ın eski yıldızı Adem Ljajic’in Novi Pazar basketbol takımıyla birlikte parkeye çıkacağı duyuruldu. 33 yaşındaki oyuncu Novi Pazar’da hem futbol hem de basketbol takımlarında forma giyecek.

Büyük bir basketbol tutkunu olduğu belirtilen Sırp oyuncunun 1. Erkekler Bölgesel Batı B Ligi’nde parkeye çıkacağı kaydedildi. Beşiktaş’ın yanı sıra Fiorentina, Roma, Torino gibi kulüplerde oynayan Adem Ljajic bu sezon Novi Pazar’da çıktığı 14 karşılaşmada 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.