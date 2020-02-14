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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2020 - 13:24,Son Güncelleme:/

Adem Büyük'ün totemi ortaya çıktı!

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Adem Büyük'ün totemi ortaya çıktı!

Galatasaray'da son döneme damgasını vuran Adem Büyük'ün, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı bir 'totem' ortaya çıktı.

Son dönemde performansını yukarı çıkaran Adem Büyük, sakatlık ve nazardan korunmak için 11 Şubat’ta tam 10 tane küçük baş kurban kestirdi. Büyük, kestirdiği kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bu hayır sonrası Alanya ile oynanan kupa karşılaşmada Adem tam iki gol atarak maça damga vurdu.

32 yaşındaki golcü oyuncu, “Ben buraya savaşmaya geldim. Ben buraya yatmaya gelmedim. Vücudum izin verdiği sürece savaşmaya devam edeceğim. Bana güvenen Fatih Terim’e çok teşekkür ediyorum. Bende emeği çok büyük. Artık tek bir hedefimiz kaldı; o da lig şampiyonluğu. Onu da ‘Mayıslar bizimdir’ diyerek kazanacağız” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

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Adem Büyükün totemi ortaya çıktı


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