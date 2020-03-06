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Futbol
Haber Giriş: 06.03.2020 - 08:26,Son Güncelleme:/

Adem Büyük'ün gözü milli formada

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Adem Büyük'ün gözü milli formada
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Cenk Tosun'un şansız şekilde sakatlanması üzerine EURO 2020'ye gitme ihtimali ortaya çıkan Adem Büyük'ü heyecan sardı.

Galatasaray’da Falcao ve Andone’nin sakat olduğu dönemde attığı gollerle Sarı- Kırmızılılar’a kritik maçlar kazandıran Adem Büyük’e, şimdi de EURO 2020 yolu açıldı.

Cenk Tosun’un şanssız şekilde sakatlanarak Avrupa Şampiyonası’nı kaçıracak olması sebebiyle adı tekrar A Milli formayla anılan 32 yaşındaki futbolcuyu büyük heyecan sarmış durumda.

Hocası Fatih Terim’den daha fazla süre talebinde bulunan Adem, kalitesini tekrar kanıtlayarak, bir hayalini daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Şenol Güneş’in de Adem’in form grafiğini yakından takip edeceği öğrenildi.

Adem Büyük, bu sezon 28 resmi maçta 10 gol atmayı başardı. (Fanatik)

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