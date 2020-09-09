Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten Galatasaray'a veda mesajı!
Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir veda mesajı paylaştı.
Galatasaray ile sözleşmesini fesheden ve Yeni Malatyaspor'a imza atan Adem Büyük için eşi Merve Büyük, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
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👉 #AdemBüyük'in eşi Merve Büyük'ten veda sözleri: Tek hissettiğim ayrılığın verdiği büyük acı. Çaresizce eşimin kararına tamam deyişim. Galatasaray her zaman bizim bir parçamız. Şanlı #Galatasaray taraftarına ve Fatih hocaya en güzel günler için teşekkürler. #FatihTerim #Malatyaspor
Merve Büyük paylaşımında "Merve Büyük'ten veda sözleri: Tek hissettiğim ayrılığın verdiği büyük acı. Çaresizce eşimin kararına tamam deyişim. Galatasaray her zaman bizim bir parçamız. Şanlı Galatasaray taraftarına ve Fatih hocaya en güzel günler için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
İşte Merve Büyük'ün paylaşımı;
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