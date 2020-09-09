Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten Galatasaray'a veda mesajı!

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Galatasaray ile sözleşmesini fesheden ve Yeni Malatyaspor'a imza atan Adem Büyük için eşi Merve Büyük, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Merve Büyük paylaşımında "Merve Büyük'ten veda sözleri: Tek hissettiğim ayrılığın verdiği büyük acı. Çaresizce eşimin kararına tamam deyişim. Galatasaray her zaman bizim bir parçamız. Şanlı Galatasaray taraftarına ve Fatih hocaya en güzel günler için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İşte Merve Büyük'ün paylaşımı;