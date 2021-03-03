Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı: Ortalıkta 'erkeğim' diye gezersiniz!

Süper Lig'de Malatyaspor'un 1-0 kaybettiği Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adem Büyük, maçın ilk yarısında her şeyin normal olduğunu ifade ederken Sergen Yalçın ile hakem Halis Özkahya'nın arasında geçen diyaloğun ardından maçta her şeyin değiştiğini iddia etti.

Hakemin kendilerini azarladığını, Beşiktaşlı futbolculara ise faklı konuştuğunu belirten Adem Büyük, "Kimse kimseyi azarlayamaz" dedi. Adem Büyük'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada gösterilen tepkiler artınca eşi Merve Büyük de Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" diyerek ağır sözler sarf etti.

İŞTE MERVE BÜYÜK'ÜN YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR;