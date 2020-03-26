Haber Giriş: 26.03.2020 - 15:43,
Adem Büyük'ten örnek hareket! Corona virüs için maske bağışında bulundu
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Adem Büyük, corona virüs ile mücadele kapsamında alkışlanacak bir harekette bulundu.
Adem Büyük, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay şanlı da gün içerisinde sağlık çalışanlarını Sakarya'daki otelinde ağırlayacağını açıklamıştı.
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