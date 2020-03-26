Adem Büyük'ten örnek hareket! Corona virüs için maske bağışında bulundu

Adem Büyük, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay şanlı da gün içerisinde sağlık çalışanlarını Sakarya'daki otelinde ağırlayacağını açıklamıştı.