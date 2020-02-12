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Haber Giriş: 12.02.2020 - 23:50,Son Güncelleme:/

Adem Büyük'ten hakeme sert tepki!

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Adem Büyük'ten hakeme sert tepki!

Galatasaray forması giyen Adem Büyük, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi.

Galatasaray forması giyen Adem Büyük, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem yönetimine tepki gösteren golcü oyuncu, rakip futbolcuların yerde yatmasından şikayet etti.

Adem Büyük'ün açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'a yatmaya gelmedim. Galatasaray için savaşmaya geldim. Mayıslar bizimdir. Alanyasporlu futbolcular çok fazla yere yattı. Hakem buna çok müsaade etti. İlk maçın hakemi de buna müsaade etti. Adamlar baştan aşağı faul yaptı, hiç kart göstermedi hakem.

Adem Büyükten hakeme sert tepki

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