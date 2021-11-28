Adem Büyük'ten Galatasaray sözleri: "Türkiye'nin en büyük camiası"

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Galatasaray'ın Marsilya karşısında iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve güçlü bir takım olduğunu söyleyen Adem Büyük, "Bugün buradan puan aldığımız için mutluyuz. İki taraf da kazanabilirdi. Hafta içi çok iyi bir sonuçla dönen Galatasaray'a karşı anca bu kadar mücadele edebilirdik. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. İyi mücadele ettik. Hafta içinde Avrupa Ligi'nden çok iyi bir oyun ve skorla dönen bir Galatasaray vardı. Kaliteli bir takım, kalitelerinin de farkındayız. Türkiye'nin en büyük camiası." dedi.

Galatasaray'dan 1 puan almanın önemine vurgu yapan Sadık Çiftpınar ise "Galatasaray gibi büyük bir camiaya karşı puanla fitili ateşlemek istiyoruz. Çok iyi mücadele ettik. Pozisyonlarımız var. Rakibimizin de pozisyonları vardı. Büyük takımlara karşı puan almak önemli. Ancak ligdeki konumumuzdan memnun değiliz." diye konuştu.