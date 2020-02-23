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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2020 - 23:50,Son Güncelleme:/

Adem Büyük'ten Fenerbahçe galibiyeti sonrası olay paylaşım!

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Adem Büyük'ten Fenerbahçe galibiyeti sonrası olay paylaşım!
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Galatasaray'ın golcüsü Adem Büyük, Fenerbahçe galibiyetinin ardından sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı.

 Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Adem Büyük maç sonunda sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Adem Büyük, Fenerbahçe galibiyeti için: "Eee ne kaldı şimdi elde?" ifadelerini kullandı.

Adem Büyükten Fenerbahçe galibiyeti sonrası olay paylaşım

Adem Büyükten Fenerbahçe galibiyeti sonrası olay paylaşım

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