Adem Büyük'ten Fenerbahçe galibiyeti sonrası olay paylaşım!

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Adem Büyük maç sonunda sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Adem Büyük, Fenerbahçe galibiyeti için: "Eee ne kaldı şimdi elde?" ifadelerini kullandı.





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