Adem Büyük: 'Hakem, Sergen Yalçın ile konuştuktan sonra...'

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, maçın hakemi Halis Özkahya hakkında sert sözler kullandı.

''BİZİ KİMSE AZARLAYAMAZ!''

Adem Büyük, ''Hakemle Sergen Yalçın arasında yaşanan olaylara kadar ortada bir oyun oynanıyordu. Sergen Yalçın ile konuştuktan sonra hakeme bir şeyler oldu. Hatalar olabilir ama Beşiktaşlı futbolculara karşı hakemin konuşmalarına ve bizim takıma karşı konuşmalarına bir bakılsın. Hakem bizi azarlıyor. Beşiktaşlı futbolculara farklı konuşuyor. Bizi kimse azarlayamaz.'' sözlerini kullandı.

''BİR DE FIFA KOKARTLI HAKEM, HİÇ HOŞ DEĞİL...''

Tecrübeli futbolcu, ayrıca ''Buna nasıl önlem alabiliriz. Bu çok hoş bir davranış değil. Biz aynı davranışı göstersek atılırız, olmadık cezalar alırız. Çok enteresan. Bir de FIFA kokartlı hakem. . Skor çok önemli değil bu saatten sonra. Hakemin takım arkadaşlarıma konuşmaları, tavırları hiç hoş değildi.'' şeklinde konuştu.

WALLACE: ''HER ZAMAN BİZ MAĞDUR OLUYORUZ''

Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Wallace ise ''Elimizden geleni yaptık. Pozisyonlar da bulduk. Beşiktaş'ın 1 atağı gol oldu. Zeminimiz biraz kötü. Hakem aslında maçı bize zorlaştı. Hakemden dolayı her zaman biz mağdur oluyoruz. Bu şartlarda nasıl top oynayacağımızı bilemiyoruz.'' dedi.

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