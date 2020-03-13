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Basketbol
AA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

Adem Bona'dan Pınar Karşıyaka'ya kötü haber!

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Adem Bona'dan Pınar Karşıyaka'ya kötü haber!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Bona'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Yaş Altı Milli Takım kampında omzundan sakatlık geçiren Adem Bona'nın İstanbul'da ameliyat edildiği bildirildi.

Ameliyatı başarılı geçen genç oyuncunun yaklaşık 6 ay parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.

Öte yandan ligde yarın Galatasaray Doğa Sigorta'ya konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında bugün hava yolu yerine kara yolunu kullanarak İstanbul'a gideceği öğrenildi

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