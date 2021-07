Adem Asil Tokyo'da madalya için iddialı

Abdelrahman Elgamal olan ismini Adem Asil olarak değiştiren Mısır asıllı Türk cimnastikçi, "Mısır'daki antrenörüm Türkiye'ye gelip beni davet edince ben de buraya geldim. Burada beni test ettiler ve 'Tamam, bize katılabilirsin' dediler. Ben de ailemle görüşüp Türkiye'ye geldim. Mısır ve Türkiye çok farklı değil. O yüzden değişik hissetmedim" dedi.

Olimpiyatlarda genel tasnifte 6 alette yarışacağını belirten 22 yaşındaki milli cimnastikçi Adem Asil, "Bir kaç alette kendimi daha iyi hissediyorum. Madalya almak için onlarda kendimi zorlayacağım. Yer, halka, atlama ve barfikste zorlayacağım inşallah. Madalya şansım çok büyük onlarda" diye konuştu. Türk halkını sevdiğini ifade eden Adem, "Onlar da beni seviyor. Başarılı olursan herkes seni seviyor. Tüm destekleyenlere gerçekten teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



MOTİVASYONUM ARTTI



Hırvatistan'daki Dünya Challenge Kupası'nda aldığı 2 bronz, 1 de gümüş madalyanın kendisine özgüven verdiğini ifade eden Adem, "Motivasyonum arttı. Yavaş yavaş hedeflerime yaklaşıyorum. Olimpiyatta inşallah daha iyi olacağım. Buna inanıyorum. Sadece ben değil hepimiz daha iyi olacağız. Şu an her şey yolunda ve iyi gidiyor. Antrenmanlar da güzel gidiyor. Konsantre oluyoruz her zaman. Olimpiyatta inşallah güzel haberler vereceğiz size" şeklinde konuştu.