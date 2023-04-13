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Adem Asil, Avrupa Artistik Cimanstik şampiyonu oldu

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#Avrupa#Antalya#Adem Asil
Adem Asil, Avrupa Artistik Cimanstik şampiyonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 21:33

Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü gün zorlu mücadelelere sahne olurken, erkekler genel tasnifte milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.

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11-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda bugün erkekler genel tasnif finali gerçekleştirildi.

Milli takımda Adem Asil ve Ahmet Önder madalya için mücadele etti. Adem Asil, 84.965 puanla Avrupa şampiyonu olurken, Büyük Britanya'dan Jarman Jake 83.463 puanla ikinci, Ukrayna'dan Illia Kovtun ise 83.032 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Milli sporcu Ahmet Önder ise finali 78.265 puanla 21'inci sırada sonlandırdı.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı şampiyona, yarın kadınlar genel tasnif finaliyle devam edecek ve 16 Nisan'da sona erecek.

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#Avrupa#Antalya#Adem Asil

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