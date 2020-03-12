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Haber Giriş: 12.03.2020 - 12:48,Son Güncelleme:/

Adebayor'dan insanlık dışı faul! Karate...

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Adebayor'dan insanlık dışı faul! Karate...
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Club Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, Defensa Justicia maçında rakibine yaptığı faulle gündem oldu.

Spor Arena Dış Haberler | Paraguay Ligi ekiplerinden Club Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, Libertadores Kupası'nda Defensa Justicia ile oynadıkları maçta yaptığı faulle mücadeleye damga vurdu.

36 yaşındaki deneyimli golcü, karşılaşmanın 72. dakikasında rakibine yaptığı sert faul sebebiyle direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Hava topuna ayağıyla kontrolsüz şekilde yükselen Emmanuel Adebayor, rakip oyuncunun omzuna tekme attı.

Sahadan galibiyetle ayrılan taraf, Rolon ve Montenegro'un golleriyle 2-1 Club Olimpia oldu.


Adebayordan insanlık dışı faul Karate...

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