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GeriFutbol Adanaspor'un yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar oldu!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar oldu!

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Adanaspor'un yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar oldu!
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TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Emrah Bayraktar getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün Yunus Murat Ceylan ile yolların ayrıldığı anımsatılarak, "2019-2020 sezonunda kulübümüzde sportif direktör olarak görev yapan Emrah Bayraktar yeni teknik direktörümüz olarak göreve başlayacaktır. Kendisine ve ekibine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Adanaspor, ligde 21 puanla 11. sırada bulunuyor.

 

Adanasporun yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar oldu

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