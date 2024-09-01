Adanaspor'un Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

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Adanaspor'da teknik direktörlük yapan Sol Bamba, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken kötü haber geldi.

Geçirdiği hastalık nedeniyle dün hastaneye kaldırılan Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'un Teknik Direktörü Sol Bamba, yaşamını yitirdi.

Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun." denildi.

HASTALIĞI NÜKSETTİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Sol Bamba, Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmış ve Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ

Futbolculuk döneminde stoper pozisyonunda görev alan Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giydi. Bordo mavililerde 35 maça çıkan Bamba, gol ya da asist katkısı sunamadı.

ADANASPOR'UN BAŞINDA 4 MAÇA ÇIKTI

Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, yeni takımıyla 4 maça çıktı.

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

"Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolculuk kariyerinde 3 sezon boyunca Trabzonspor forması da giyen Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Souleymane Bamba'nın ailesine, yakınlarına ve başta Adanaspor ile Trabzonspor camiaları olmak üzere Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz."