Adanaspor'dan transferde Jordon Ibe bombası! Sturridge'le görüşmeler...

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Spor Toto 1. Lig'de bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen ve play-off'u zorlayan Adanaspor, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Adana ekibi, Liverpool'da yetişen ve son olarak Derby County forması giyen Jordon Ibe ile her konuda anlaşmaya vardı. Adanaspor'un 26 yaşındaki Ibe'ı İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçirdiği ve kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Adanaspor'un ayrıca, daha önce Türkiye'de Trabzonspor forması da giyen Daniel Sturridge ile de ilgilendiği öne sürüldü.

Bu sezon henüz resmi bir maçta forma giymeyen Jordon Ibe, geçtiğimiz sezon sadece 4 maç oynayıp 2 gol atıp 1 de asist yaptı.