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Adanaspor'dan transferde Jordon Ibe bombası! Sturridge'le görüşmeler...

#Transfer#Jordon Ibe#Daniel Sturridge
Adanaspordan transferde Jordon Ibe bombası Sturridgele görüşmeler...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Liverpool'da yetişen Jordan Ibe'ı Türkiye'ye getirdi. 1. Lig ekibinin bir diğer bombası ise Daniel Sturridge...

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Spor Toto 1. Lig'de bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen ve play-off'u zorlayan Adanaspor, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Adana ekibi, Liverpool'da yetişen ve son olarak Derby County forması giyen Jordon Ibe ile her konuda anlaşmaya vardı. Adanaspor'un 26 yaşındaki Ibe'ı İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçirdiği ve kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Adanaspor'un ayrıca, daha önce Türkiye'de Trabzonspor forması da giyen Daniel Sturridge ile de ilgilendiği öne sürüldü.

Bu sezon henüz resmi bir maçta forma giymeyen Jordon Ibe, geçtiğimiz sezon sadece 4 maç oynayıp 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Jordon Ibe#Daniel Sturridge

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