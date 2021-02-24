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GeriFutbol Adanaspor'dan maçta rahatsızlanan kaleci Karacic'in durumu hakkında açıklama
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Futbol
Haber Giriş: 24.02.2021 - 22:45 | Son Güncelleme:

Adanaspor'dan maçta rahatsızlanan kaleci Karacic'in durumu hakkında açıklama

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Adanaspor'dan maçta rahatsızlanan kaleci Karacic'in durumu hakkında açıklama
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TFF 1. Lig'de konuk ettiği lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Adanaspor, maçta rahatsızlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Goran Karacic hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Goran, Giresunspor maçı esnasında tansiyonun düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Goran'ın yarın daha detaylı tetkikleri yapılacaktır. Kalecimiz Goran Karacic şu an tesislerimizde sağlık ekibimizin kontrolündedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Adanaspordan maçta rahatsızlanan kaleci Karacicin durumu hakkında açıklama

Adanaspordan maçta rahatsızlanan kaleci Karacicin durumu hakkında açıklama

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