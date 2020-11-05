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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Adanaspor'da Menemenspor hazırlıkları! Top kapma, pas, şut ve dayanıklılık...

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Adanaspor'da Menemenspor hazırlıkları! Top kapma, pas, şut ve dayanıklılık...
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Adanaspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, teknik direktör Yunus Murat Ceylan yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas, şut ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Teknik direktör Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 2-1 yendikleri 68 Aksaray Belediyespor karşısında istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası | Adanaspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor
Ziraat Türkiye Kupası | Adanaspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor

Futbolcularına, oyundan duyduğu memnuniyetsizliği aktardığını ifade eden Ceylan, "Galibiyet bizi yanıltmasın. Arada böyle şeyler olacak. İyi oynamadığımız zaman kazanabilmek sevindiriciydi. İştah genelde iyiydi ama bu bir fırsattır. Bu fırsatı çok iyi değerlendiren oyuncularımız oldu. Maalesef beklediğimizi, umduğumuzu göremediğimiz oyuncularımız oldu. Onlar da zaman içerisinde iyi çalışarak, daha iyi uyum sağlayarak istediklerimizi yapmaya çalışacaklar." diye konuştu.

Ceylan, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini, bu müsabakada galibiyet için sahaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.

 

Adanasporda Menemenspor hazırlıkları Top kapma, pas, şut ve dayanıklılık...

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