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GeriFutbol Adanaspor'da Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Adanaspor'da Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı

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Adanaspor'da Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktör Emrah Bayraktar ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adanaspor menfaatleri doğrultusunda Adanaspor'un evladı, teknik direktörümüz Emrah Bayraktar karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Adanaspor'a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür ederiz. " ifadeleri kullanıldı.
Emrah Bayraktar, 27 Ocak 2021'de göreve gelmişti.

 

Adanasporda Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı

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