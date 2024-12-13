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Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u geriden gelerek yendi

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#1. Lig#Adanaspor#Yeni Malatyaspor
Adanaspor, Yeni Malatyasporu geriden gelerek yendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 23:01

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor, sahasında geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.​​​​​​

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Bu sonuçla Adanaspor puanını11'e yükseltti. Yeni Malatyaspor -21 puanda kaldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Egemen Savran

Adanaspor: Korcan Çelikay, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Ferhat Katipoğlu, Turgay Gemicibaşı (Dk. 46 Harun Alpsoy), Dabo (Dk. 46 Innocent), Yepie (Dk. 70 Doğukan Emeksiz), Diakite, Ciss (Dk. 89 Burhan Tuzun), Metehan Altunbaş (Dk. 46 Tapsoba)

Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Erşan Yaşa (Dk. 81 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Ferhat Canlı (Dk. 78 Eray Şişman), Atakan Müjde (Dk. 86 Ömer Çağrı Ataş), Mehmet Güneş, Murat Şamil Güler (Dk. 78 Burak Efe Yaz), Furkan Söyler, Mert Miraç Altıntaş, Mehmet Emin Taştan (Dk. 78 Osman Katipoğlu)

Goller: Dk. 63 ve 75 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan), Dk. 65 Ciss (Adanaspor), Dk. 12 Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor)

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Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Emin Taştan, Dk. 31 Erşan Yaşa, Dk. 55 Alperen Arslan, Dk. 62 Yiğit Ulaş, Dk. 81 Atakan Müjde, Dk. 83 Mehmet Güneş, Dk. 90+2 Ömer Çağrı Ataş (Yeni Malatyaspor)

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#1. Lig#Adanaspor#Yeni Malatyaspor

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