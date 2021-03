Adanaspor teknik direktörü Emrah Bayraktar: 'Düşme endişemiz yok'

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'a 3-2 kaybettiklerini anımsattı.



Tuzlaspor maçında yaptıkları hatalardan ders çıkaracaklarını anlatan Bayraktar, "Ligde en yüksek tempoda oynayan 1-2 ekipteniz. Mücadele eden, iyi tempoda oynayan bir takımız. Son dakikalarda gereksiz telaş, geriye çekilme hali, bireysel hatalar istemediğimiz şeyler... Tabii ki bunların düzelme yolu var ama bu bir süreç. Elimizdeki oyuncu kadrosuyla en iyisini gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.



Bayraktar, ligden düşme endişesi yaşamadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bizim ligden düşme gibi bir endişemiz olacağını düşünmüyorum. Mağlup oluyoruz ama ortada bir oyun var. Rakibe skoru veriyoruz ama aslında oyunu vermiyoruz. Skoru kaybediyoruz, oyunu kaybetsem endişeli olurdum. Düşme hattında barajı şu an Akhisarspor temsil ediyor. Onların da bu hafta nispeten kolay bir maç oynayacaklarını söyleyebiliriz. Düşmüş bir takım Eskişehirspor'a karşı kendi sahalarında oynayacaklar. Şu ana kadar o barajı koruduk. Hatta arttırdık diyebiliriz, 6 puandaydı 7 puana taşıdık. Bizim için her maç, çıkıp iyi mücadele edeceğimiz bir maç. Kim bana yaklaştı, kim benden uzaklaştı gibi görmek istemiyorum. Tabii ki mücadelenin yanı sıra oyunu da geliştirmek gerekiyor. O bir süreç. Bu sürece dahil olacak farklı oyuncularla da geliştirebileceğiniz bir anlayış. Mağlup olabiliriz ama savaşı bırakmayız. Kavgayı dövüşü sonuna kadar yaparız."



- "Oyuncularımızda istek çok üst seviyede"



Emrah Bayraktar, oyuncularının çalışma azmine saygı duyduğunu belirterek, "Başka takımları izlediğim zaman tempo, istek, arzuyu göremiyorum. Bizim oyuncularımızda istek çok üst seviyede. Bu beni çok mutlu ediyor. Onlara, çoğu zaman tecrübesizlik skoru tutma noktasında problem yaşatıyor. O da nasıl olacak, bazı oyuncular oyun olgunluğuna ulaşarak olacak. Gelecekle ilgili de biraz daha farklı oyuncu profilini de işin içerisine katmak lazım." ifadelerini kullandı.



Pazartesi günü sahalarında yapacakları Aydeniz Et Balıkesirspor maçına da değinen Bayraktar, "Bu hafta ligdeki rakiplerimizden birine karşı oynuyoruz. Alternatifsiz bir bölgede iki as oyuncumuzun oynayamayacak olması üzücü. Bu hafta maça kadar farklı bir arayış içerisinde olacağız. Ne yapabiliriz, nasıl farklı bir taktiksel anlayışla sahada olabiliriz, hangi oyuncuları o bölgede değerlendirebiliriz, bunların hepsi antrenmanlardan sonra belli olacak." diye konuştu.

