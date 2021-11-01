Adanaspor tek atıp 3 aldı

Futbol: Spor Toto 1. Lig - Adanaspor: 1 - Altınordu: 0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Şengül, Mehmet Kapluhan
Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Roche (Dk. 69 Bennasser), Muhammet Ömer Çakı, Cem Özdemir (Dk. 70 Orkan Çınar), Bruns, Uğurcan Yazgılı, Ozegovic (Dk. 90 8 Tetteh), Samed Ali Kaya (Dk. 70 Ahmethan Köse), Fıratcan Üzüm
Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Rıdvan Koçak, Yusuf Arslan, Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Anıl Arıcıoğlu), Recep Aydın (Dk.75 Sami Satılmış), Kürşad Sürmeli (Dk. 90 1 Burak İnce), Furkan Metin (Dk. 67 Emircan Gürlük) , Ahmet Dereli (Dk.67 Enis Destan), Hüsamettin Yener
Gol: Dk. 88 Uğurcan Yazgılı (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Metehan Yılmaz, Dk. 77 Enis Destan (Altınordu)