Adanaspor, sportif direktör Hakan Hacıbektaşoğlu ile yollarını ayırdı

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuzda sportif direktör olarak görev yapan Hakan Hacıbektaşoğlu ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Çok iyi bir Adanasporlu olan ve geçmiş dönemde turuncu beyazlı forma altında başarılı bir süreç geçiren Hacıbektaşoğlu'na verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.