Adanaspor Samsunspor maçı ile heyecan dorukta olacak. Süper Lig'e çıkabilmek için mutlak galibiyet alması gereken Samsunspor, bu mücadelede 3 puan alabilmek için sahada tüm kozlarını kullanacak. Peki, Adanaspor Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ADANASPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in son hafta mücadelesinde Adanaspor, Samsunspor'u konuk edecek. 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, TRT Türk ve Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Ligde 67 puanı paylaşan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından averajla üçüncü sırada yer alan Yılport Samsunspor, son 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.



Kırmızı-beyazlı ekip, ligin son maçında Süper Lig'e direkt yükselmek için Adanaspor'u mağlup ederek GZT Giresunspor veya Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.



Samsunspor'da sakatlığı devam eden Tomane, kart cezalısı Brice Dja Djedje ve Kovid-19 tedavisi devam eden kaleci Ahmet Altın ile Jugurtha Hamroun, Adanaspor maçı kadrosunda yer almıyor.



İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.