TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor oynadığı 9 karşılaşmada 12 puan alarak 12. sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig'de mücadele Sakaryaspor ise oynadığı 11 karşılaşmada 19 puan toplayarak ligin 5. sırasında yer alıyor.

Adanaspor Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Adanaspor Sakaryaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Adanaspor'da 6 kişi Kovid-19'a yakalandı



TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 6 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 11. haftasındaki Boluspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı. Turuncu-beyazlı takımda 6 kişinin sonuçları pozitif sonuçlandı. Daha öncede 3 futbolcunun sonuçları pozitif çıkmıştı.