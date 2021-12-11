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Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı

#Adanaspor#Samed Ali Kaya#Beypiliç Boluspor
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattı

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, 16. haftada oynanan Beypiliç Boluspor maçında 18 kişilik kadroda yer almasına karşın, izinsiz bir şekilde stadı terk eden oyuncusu Samed Ali Kaya hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bolu'da oynanan Beypiliç Boluspor - Adanaspor maçında ilginç bir olay yaşandı. 

Müsabakanın 18 kişilik kadrosunda yer alan Adanasporlu futbolcu Samed Ali Kaya, mücadelenin ikinci yarısının oynanmasını beklemeden stadyumu terk etti.

Adanaspor ise yedek kulübesinde olmasına karşın, müsabakanın ikinci yarısında izinsiz bir şekilde stadı terk eden oyuncusu hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beypiliç Boluspor karşılaşmasının 2. yarısında futbolcumuz Samed Ali Kaya'nın izinsiz ve herhangi bir bilgi vermeksizin stadı terk ettiği tespit edilmiştir. Gerekli idari soruşturma başlatılmış olup futbolcunun savunması alındıktan sonra konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Beypiliç Boluspor-Adanaspor mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi.

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Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattı

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#Adanaspor#Samed Ali Kaya#Beypiliç Boluspor

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