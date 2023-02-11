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Son Dakika: Depremden etkilenen Adanaspor ligden çekildi

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#Deprem#Adanaspor#1. Lig
Son Dakika: Depremden etkilenen Adanaspor ligden çekildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 17:07

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, depremden dolayı ligden çekildiğini açıkladı.

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Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, ligden çekildiğini duyurdu.

İşte Adanaspor'un açıklaması;

6 Şubat 2023 tarihinde Adana’mızı da etkileyen 2 ana deprem meydana gelmiş olup artçı sarsıntılar da hala devam etmektedir. Depremden hemen sonra Adanamızı da kapsayacak şekilde 10 ilde OHAL ilan edilmiştir.

Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmalarını diliyoruz.

Depremden hemen sonra Adanaspor A.Ş. yönetim kurulu olarak öncelikle yardım faaliyetlerine destek olmak üzere çalışmalara başlayıp elimizden geldiğince yardım faaliyetlerine destek olmaya çalıştık.

Yeni Adana Stadı ve bir kısım tesislerimiz depremde zarar gören vatandaşlarımızın kullanımına açılmış, yabancı futbolcularımız ülkelerine, yerli futbolcularımızın büyük çoğunluğu aileleri ile birlikte kendi şehirlerine dönmüşlerdir.

Bugün itibariyle ise; depremden etkilenen Adanamızın bir spor kulübü olan Adanasporumuzun sportif faaliyetleri ile ilgili önemli bir kararı alma zarureti hasıl olmuştur.

Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesi, 2022-2023 sezonunun kalan maçlarını bulunduğumuz şartlar itibariyle devam edilemeyeceği ve bu nedenle ligden çekilme irademizi kamuoyuna duyururuz.

Memleketçe yaralarımızı sarıp, gelecek sezondan itibaren Turuncu-Beyaz formamızla ve taraftarımızla sahada olma ümidi bizi ayakta tutacaktır.

Bu süreçte manevi destekleri ile yanımızda olan Türk Futbolunun tüm paydaşlarına teşekkür ederiz.

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#Deprem#Adanaspor#1. Lig

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