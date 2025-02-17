Adanaspor ile Ümraniyespor yenişemedi!

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Adanaspor ile Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 1-1 berabere kaldı.

Adanaspor: Nurullah Aslan, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Oğuzhan Matur (Yusuf Can Esendemir dk.78), Mirza Cihan (Harun Alpsoy dk. 68), Isaac Donkor, Bonke Innocent (Endri Çekiçi dk.56), Daniel Candeias, Andrei Virgil Ivan (Metehan Altunbaş dk.68), Sokol Cikalleshi



Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dimitri Kevin Cavare, Tomislav Glumac, Burak Öksüz (Emre Kaplan dk.78), Mustafa Eser, Serkan Göksu, Engjell Hoti (Barış Ekincier dk66), Furkan Apaydın, Jurgen Bardhi (Yusuf Sertkaya dk.78), Poyraz Efe Yıldırım (Lucas Joao dk.78), Benny (Batuhan Çelik dk.90+5)



Goller: Poyraz Efe Yıldırım (dk. 49) (Ümraniyespor), Metehan Altunbaş (dk.85) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Furkan Apaydın (dk. 29) (Ümraniyespor)

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Sarı kartlar: Bonke Innocent, Hasan Hatipoğlu, Feyzi Yıldırım (Adanaspor), Benny, Poyraz Efe Yıldırım, Lucas Joao (Ümraniyespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Oğuzhan'ın pasında Andresi Ivan topla buluştu. Ivan'ın sert şutunda kaleci Cihan topu güçlükle çeldi.

10. dakikada Benny'nin ceza sahasına açtığı ortada Bardhi kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

14. dakikada Candeis'ten pasını alan Cikalleshi ceza alanı dışından şutunu çekti. Seken top kaleci Cihan'da kaldı.

26. dakikada Furkan Apaydın'ın Innocent'e kayarak müdahalesinde hakem Yusuf Ziya Gündüz, Furkan'a sarı kart gösterdi. 29. dakikada VAR uyarısıyla pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem, sarı kartı iptal ederek Furkan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

30. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Candeias arka direğe ortasını açtı. Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

33.dakikada ceza yayının gerisinde topu alan Mirza Cihan'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Yusuf Ziya Gündüz, topun kendisine çarparak kaleye gittiğini belirterek golü iptal etti.

38. dakikada topu alan Donkor ceza sahasının dışından sol ayağıyla çok sert şut çekti. Kaleci Cihan topu güçlükle kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda top ile buluşan Çikalleshi sol ayağıyla şutunu çekerken, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

49. dakikada savunmanın hatasında araya giren Benny, pasını Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin ceza sahası içinden yaptığı ortaya Poyraz Efe kafayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

61.dakikada Benny rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

82. dakikada Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Candeias gelişine şutunu çekti. Top üstten az farkla auta çıktı.

85. dakikada Donkor'un ceza sahasına açtığı ortada Cikalleshi topu indirdi. Topla buluşan Endri Çekici tekrar Cikalleshi'ye pasını aktardı. Cikalleshi'nin şutunda savunmadan seken topu Metehan Altunbaş ağlara gönderdi. 1-1