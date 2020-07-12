Adanaspor - Hatayspor: 1-2 | TFF 1. Lig'de şampiyon belli oldu

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor, küme düşmeyi garantileyen rakibi Adanaspor ile karşılaştı.

Geçen yıl Süper Lig biletini play-off finalinde penaltılarda kaybeden Hatayspor, ligden düşen Adanaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

MEHMET ALTIPARMAK TARİH YAZDI

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkması halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!