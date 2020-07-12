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Spor Arena
Haber Giriş: 12.07.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Adanaspor - Hatayspor: 1-2 | TFF 1. Lig'de şampiyon belli oldu

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Adanaspor - Hatayspor: 1-2 | TFF 1. Lig'de şampiyon belli oldu
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TFF 1. Lig'de kader maçı... Adanaspor ile Hatayspor'un karşı karşıya geldiği mücadeleyi konuk ekip kazandı ve Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu: 1-2

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  • Adanaspor - Hatayspor maçından fotoğraflar | Şampiyonluk sevinci
  • Adanaspor - Hatayspor maçından fotoğraflar | Şampiyonluk sevinci
  • Adanaspor - Hatayspor maçından fotoğraflar | Şampiyonluk sevinci
  • Adanaspor - Hatayspor maçından fotoğraflar | Şampiyonluk sevinci
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor, küme düşmeyi garantileyen rakibi Adanaspor ile karşılaştı.

Geçen yıl Süper Lig biletini play-off finalinde penaltılarda kaybeden Hatayspor, ligden düşen Adanaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

 MEHMET ALTIPARMAK TARİH YAZDI
Hatayspor'un Süper Lig'e çıkması halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Adanaspor - Hatayspor: 1-2 | TFF 1. Ligde şampiyon belli oldu

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