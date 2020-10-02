Adanaspor Hakan Çinemre ve Ergin Keleş'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen ve geçen sezon kiralık olarak Adanaspor'da oynayan 26 yaşındaki Hakan Çinemre ve TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 33 yaşındaki Ergin Keleş ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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