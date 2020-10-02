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GeriFutbol Adanaspor Hakan Çinemre ve Ergin Keleş'i transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 00:35 | Son Güncelleme:

Adanaspor Hakan Çinemre ve Ergin Keleş'i transfer etti

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Adanaspor Hakan Çinemre ve Ergin Keleş'i transfer etti
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TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Hakan Çinemre'yi ve Ergin Keleş'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen ve geçen sezon kiralık olarak Adanaspor'da oynayan 26 yaşındaki Hakan Çinemre ve TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 33 yaşındaki Ergin Keleş ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Adanaspor Hakan Çinemre ve Ergin Keleşi transfer etti

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